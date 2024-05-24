Минск, 24 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в узком составе завершились.

РИА Новости / POOL

Переговоры продлились около двух часов. С российской стороны в переговорах приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также министры обороны и иностранных дел Андрей Белоусов и Сергей Лавров.

Далее лидеры двух стран будут общаться в расширенном составе.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом 23 мая. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

Путин и Лукашенко проводили переговоры в Москве 8 и 9 мая. Президент Белоруссии приезжал в российскую столицу для участия в параде Победы и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров затянулась до трёх часов ночи, сообщал Лукашенко.