Москва, 31 мая, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях.

Также они затронули международные темы, в том числе подготовку к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Кроме того, главы двух государств обменялись оценками по итогам контактов с иностранными лидерами.

Путин и Токаев подтвердили настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая Путин и Токаев обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, в ходе разговора Путин тепло поздравил Токаева с прошедшим днём рождения, а также поделился впечатлениями о визите в Китай.

8 мая Токаев в Москве на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза поздравил Путина со вступлением в должность президента России. Вместе с тем он выразил признательность российскому лидеру за блестящую организацию саммита ЕАЭС.

Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев 4 мая отметил, что встречи Путина и Токаева проходят регулярно. После визита президента России в Казахстан в октябре 2023 года главы государств встречались дважды — в декабре в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани. Он добавил, что Казахстан в 2024 году председательствует в ШОС и ОДКБ, и в рамках этих форматов также будут встречи лидеров. Кроме того, в Уфе пройдёт Форум межрегионального сотрудничества двух стран.