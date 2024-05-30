Москва, 30 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Москва открыта к диалогу с Киевом, однако начинать переговоры по урегулированию конфликта под диктовку не будет. Об этом 30 мая в ходе конференции Российского совета по международным делам «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Мы никогда не отказывались от переговоров, открыты к ним и сейчас, но делать это будем не под диктовку, а с учётом наших собственных озабоченностей в области безопасности в текущих реалиях», ― подчеркнул дипломат.

Он также выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по ситуации на Украине в контексте реализации российской специальной военной операции.

«Мы оценили хорошо продуманное и выверенное решение китайских партнёров не принимать участие в различных конференциях и форумах по реализации так называемых мирных инициатив Киева», ― указал Руденко.

Замглавы МИД также отметил, что Россия приветствует предложение председателя КНР Си Цзиньпина о созыве международной мирной конференции при понимании, что в ней будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева и состоится обсуждение всех вопросов, а не только одной «формулы мира».

Как сообщало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте президент России Владимир Путин напомнил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

По итогам визита в Узбекистан 28 мая российский лидер заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров по Украине, и напомнил, что российская сторона заявляла о готовности к диалогу тысячу раз, в то время как украинская сторона публично отказалась от переговоров с целью «победить на поле боя». Путин также заявил, что на Западе пытаются представить свои «хотелки» по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества.

Глава государства добавил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев Киева в Европе и за океаном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 мая заявил, что на сегодня пока трудно себе представить диалог о мире с Украиной. Он пояснил, что начало мирного урегулирования конфликта сомнительно, учитывая то, что в Киеве правит «партия войны», которая стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией «на поле боя».

Лавров добавил, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако мирный процесс не должен превратиться в передышку, которой Украина воспользуется для перегруппировки войск.