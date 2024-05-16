Пекин, 16 мая, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Китай поддержит конференцию по урегулированию конфликта на Украине, если её признают Москва и Киев и примут равное участие в ней, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным в правительственной резиденции в Пекине. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Александр Кряжев /РИА Новости

Китайский лидер отметил важность честного обсуждения всех вариантов нормализации ситуации, чтобы иметь возможность как можно скорее продвинуть решение украинского кризиса. Кроме того, он призвал создать сбалансированный механизм безопасности, который будет эффективным.

Путин, как сообщает агентство, заявил, что Москва уважает позицию Пекина по Украине. Он призвал Китай продолжать принимать участие в урегулировании конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Си Цзиньпин 16 мая подписали совместное заявление, в котором говорится, что Россия и Китай против действий, которые препятствуют завершению конфликта на Украине и ведут к его эскалации. Они отметили, что для нормализации ситуации необходимо устранить корни конфликта, а также не нарушать принцип неделимости безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 мая заявил, что считает предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине наиболее реалистичными. Он указал на стремление Пекина добиться устранения первопричины конфликта. Глава МИД также отметил, что российская сторона никогда не поправляла китайских партнёров в этом вопросе.