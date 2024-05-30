Москва, 30 мая, 2024, 10:16 — ИА Регнум. На сегодня пока трудно себе представить диалог о мире с Украиной. Об этом 30 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он пояснил, что начало мирного урегулирования конфликта сомнительно, учитывая то, что в Киеве правит «партия войны».

«В Киеве правит «партия войны», и она стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией «на поле боя». В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — процитировала «Lenta.ru» главу внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако мирный процесс не должен превратиться в передышку, которой Украина воспользуется для перегруппировки войск.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая, по итогам визита в Узбекистан, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев Киева в Европе и за океаном.

Глава государства добавил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров по Украине, и напомнил, что российская сторона заявляла о готовности к диалогу тысячу раз. Как подчеркнул российский лидер, Москва никогда не отказывалась вести переговоры по Украине.

Президент напомнил, что это украинская сторона публично отказалась от переговоров с целью «победить на поле боя». Путин также заявил, что на Западе пытаются представить свои «хотелки» по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества.

Российские власти неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что именно киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта.

Лавров 30 мая заявил, что ускорить политическое урегулирование ситуации вокруг Украины способно следование принципу неделимости безопасности и «реалий на земле». Кроме того, по его словам, в такие переговоры следует включить пункт о прекращении боевых действий и накачивания Украины западным оружием. Лавров отметил, что в первую очередь необходимо провести переговоры не о перемирии, а именно о мире.