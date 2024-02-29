Москва, 29 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Нацпроект призван помочь росту продолжительности жизни в России, сказал глава государства.

«На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», — заявил президент.

Глава государства сообщил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, вернувшись на допандемийный уровень. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти до не менее чем 78 лет, а далее — до не менее чем 80 лет.

«Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+», — сказал Владимир Путин.

Особое внимание в этом вопросе будет уделено сельским жителям, отметил президент.

Также он анонсировал ряд других мер, реализация которых призвана помочь в повышении продолжительности жизни в стране.

Россия продолжит реализацию федеральных проектов по борьбе с диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сказал Владимир Путин. В стране будет создана новая программа по охране материнства, заявил также президент. Приоритетами этой программы станут расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров и детских поликлиник.

В целом в ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения в России будет дополнительно направлено более триллиона рублей, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции глава государства отметил, что средняя продолжительность жизни в России в 2023 году, по предварительным данным, составит 74 года. Этот показатель в последние годы неизменно растёт, подчеркнул президент.

21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России превысила уровень, который фиксировали до пандемии коронавируса в 2020 году. Сбережение народа является приоритетом России на поколения вперёд, добавил глава государства.