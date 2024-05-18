Москва, 18 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» 18 мая эксперты, представители бизнеса и власти обсудили новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщила пресс-служба выставки.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что задачи нового нацпроекта зафиксировали в указе президента Владимира Путина о национальных целях развития. По его словам, их число выросло с четырёх в предыдущей версии указа до одиннадцати.

Согласно новому нацпроекту, Минцифры должно обеспечить создание современной HR-платформы для всей системы государственной и муниципальной службы, которая позволит эффективнее отбирать кандидатов на работу в органах власти. Проект также подразумевает развитие цифрового взаимодействия граждан с государственными сервисами.

Шадаев добавил, что в результате реализации комплекса мер доля граждан, которые довольны работой государственных и муниципальных служащих, сотрудников учреждений социальной сферы, должна увеличиться в половину. В совокупности изменения, которые даст нацпроект, позволят достичь формирования и обеспечения цифровой зрелости ключевых отраслей экономики.

Эксперты и представители отрасли рассказали о планах развития цифровых технологий. Предполагается, что к 2030 году высокоскоростной мобильный интернет станет доступнее. Кроме того, вырастет доля отечественных цифровых технологий на рынке, включая онлайн-сервисы.

Помимо этого, продолжат развивать сервис государственных услуг. К примеру, планируется внести возможность в личном кабинете на «Госуслугах» выдавать и отзывать согласия на передачу и обработку персональных данных, максимально перевести в онлайн оплату услуг ЖКХ и множество других проектов. Отдельное внимание уделят поддержке новых разработок и систем подготовки кадров для IT-отрасли, антифрод-системам и защите данных, а также искусственному интеллекту.

Модератором пленарной сессии стал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. В ней также приняли участие замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, Андрей Заренин, Олег Качанов, Сергей Кучушев и Александр Шойтов, замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, а также представители IT-бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, на выставке-форуме «Россия» 15 мая прошла пленарная сессия «Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий». Участники встречи обсудили беспилотное будущее транспорта, влияние цифровизации на эффективность и безопасность работы транспорта, создание новых отечественных ИТ-решений для модернизации грузовых и пассажирских перевозок.

В пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия» с 14 мая по 12 июня состоятся встречи с представителями юношеских объединений, концерты и мастер-классы. Ближайший месяц там посвятят проектам для молодёжи.

На выставке-форуме «Россия» 9 мая отметили День Победы. На следующий день, 10 мая, состоялся концерт «Песни Великой Победы». Хор Сретенского монастыря исполнил песни, посвящённые 79-й годовщине Победы.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля 2024 года. В течение всего времени проведения мероприятия гостей ждут культурные события, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 российских регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку «Россия» посетили уже более 13 миллионов человек.