Москва, 29 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Владимир Смирнов/ТАСС

Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России.

«С учётом актуальных задач и вызовов мы скорректировали стратегию научно-технологического развития России. В её логики запускаем новые национальные проекты технологического суверенитета. Назову их основные направления. Первое, мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе, нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны», — сказал Путин.

Вместе с тем президент отметил важность производства станков, робототехники, всех видов транспорта.

«Третье, мы должны создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки. В том числе в области космических, атомных, и новых энергетических технологий», — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, доля отечественных товаров на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

Вместе с тем президент заявил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которую можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизацию.

Путин также подчеркнул, что Россия должна войти в число 25 стран мира по числу промышленных роботов к 2030 году.

«К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 стран мира. Если иметь в виду, то, что у нас есть сегодня, то это будет хорошим результатом», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.

8 февраля 2024 года президент поручил правительству в течение недели подготовить поправки в проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Путин напомнил, что, поручая разработать эту стратегию, он подчеркнул её особое значение, приравняв по важности к стратегии национальной безопасности.

5 октября прошлого года Путин завил, что величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность страны.

16 июня Владимир Путин рассказал, что Россия займется укреплением суверенитета во всех областях, но при этом останется открытой для равноправного сотрудничества. Он уточнил, что Российская Федерация готова к такому партнерству со всеми странами, которые дорожат своими национальными интересами и хотят самостоятельно определять своё будущее.