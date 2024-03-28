Москва, 28 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в регионах страны. Об этом он рассказал 28 марта.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, прошу глав субъектов федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», — заявил глава государства на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

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Помимо этого, президент призвал развивать курорты в целом одновременно с развитием региональных логистики и инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной. Путин также коснулся программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно которой в текущем десятилетии в Краснодарском и Приморском краях, в Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Калининградской и Запорожской областях появятся современные гостиничные комплексы.

«Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия»,— отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, во время совещания президент также заявил, что к 2030 году туристическую инфраструктуру создадут во всех национальных парках России. По словам главы государства, объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год составит не менее 403 млрд рублей, а в целом в сфере туризма необходимо формировать шестилетний перспективный финансовый план, который станет важным ориентиром для бизнеса.