Москва, 27 мая, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В России профильные ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино. Об этом 27 мая в ходе выступления на форуме «Неделя российского ретейла» сообщил начальник ГУ Федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы России Максим Чмора.

Виталий Тимкив/ РИА Новости

Он уточнил, что на сегодня соотношение недружественных стран ко всем иным по объёмам ввоза вина составляет почти две третьих российского рынка ― 68% по доле выручки и 64% по натуральному объёму, сообщила «Российская газета».

«Сейчас на подкомиссии обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин. Безусловно, у каждого такого вопроса есть сторонники и есть противники», ― подчеркнул он.

Чмора добавил, что главная дискуссия развернулась вокруг порога повышения пошлин.

Начальник управления сообщил, что решение по введению ввозной пошлины для вин из стран НАТО в размере 200% пока не принято. При этом, по его словам, в случае его утверждения пошлина будет носить запретительный характер.

«Экономический эффект при её уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет», ― подчеркнул.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера, сообщила, что на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассмотрят предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200%.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на импортируемые из недружественных стран вина с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. В тогда в Минсельхозе заявили, что эта мера не является запретительной и не спровоцирует сокращение ассортимента вин, а напротив, создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников 28 марта на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию туризма предложил направить доходы от пошлин на вино из недружественных стран на развитие морских курортов. Как отметил Решетников, некоторых договорённостей в этом вопросе удалось достичь с Министерством финансов РФ.

Согласно данным европейской статистики, Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года. Так, европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Крупнейшим поставщиком вина стала Италия, увеличившая винный экспорт в Россию на 27%, до 11,9 тысячи тонн. Второе место занимает Литва, нарастившая поставки на 40%, до 4,2 тысячи тонн. Испанский экспорт увеличился в 1,6 раза, до трёх тысяч тонн.

В конце 2023 года лидером по поставкам игристого вина в Россию была Латвия. Она обогнала по этому показателю Италию и Литву.