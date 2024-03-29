Москва, 29 марта, 2024, 03:45 — ИА Регнум. С 2025 года необходимо приступить к реализации обновлённого национального проекта по развитию туристической отрасли России. Об этом 28 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

Иван Шилов ИА Регнум Внутренний туризм

«С учётом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу обновлённого национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». К его реализации нужно приступить уже в начале следующего года», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил о начале работы в формате нацпроекта по туризму с 2021 года. Предложенные меры показали свою эффективность, сказал президент.

Например, в Дагестане только по итогам 2023 года турпоток вырос в четыре раза, вдвое увеличилось количество туристов на Алтае, в Адыгее и Ленинградской области. Почти во всех регионах появляются маршруты, интересные людям разных возрастов, добавил Путин.

Для развития сферы туризма нужно двигаться дальше, решать новые задачи, развивать различные программы, призвал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент обратился к главам субъектов федерации с просьбой использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования. Развивать курорты необходимо в целом одновременно с развитием региональных логистики и инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной, подчеркнул российский лидер.

Также Путин в ходе совещания заявил, что к 2030 году во всех национальных парках России создадут туристическую инфраструктуру. Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год, по словам президента, составит не менее 403 млрд рублей. В сфере туризма необходимо формировать шестилетний перспективный финансовый план, который станет важным ориентиром для бизнеса, поручил Путин.