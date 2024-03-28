Москва, 28 марта, 2024, 18:48 — ИА Регнум. К 2030 году туристическую инфраструктуру создадут во всех национальных парках России, заявил 28 марта в ходе совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов президент России Владимир Путин.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год составит не менее 403 млрд рублей, отметил глава государства.

«Предметные, целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объём его бюджетного финансирования в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей», — сказал президент.

В сфере туризма, как и в других отраслях, нужно формировать шестилетний перспективный финансовый план, это станет важным ориентиром для бизнеса, который выстраивает свои инвестиционные программы «вдолгую», подчеркнул глава государства.

В сфере туризма пользуется спросом инструмент субсидирования ставки по кредитам, есть готовность реализовать проекты на общую сумму в 1 трлн рублей, сказал также президент.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что благодаря реализации нацпроекта «Туризм» количество поездок по России превысило допандемийные показатели. В 2023 году внутренний туристический поток составил около 78 млн поездок, что на 20% больше, чем годом ранее.

Благодаря нацпроекту и другим мерам поддержки участники туристической отрасли активно инвестируют в развитие компаний, отмечал в свою очередь министр экономического развития Максим Решетников. Выручка компаний отрасли выросла в полтора раза, сообщил он.

Вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 миллионов человек в год, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Также он призвал создать в нацпарках инфраструктуру для экологического туризма и отметил, что турпоток на Русский Север к 2030 году должен удвоиться.