Москва, 29 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил государственное преступление, оставшись у власти после истечения срока своих полномочий, заявил 29 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Он отметил, в соответствии с конституцией Украины исполнять обязанности президента на период до избрания и вступления на пост нового главы государства должен председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять «непрерывно» и дальше. Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», — написал спикер Госдумы.

По украинской конституции, добавил депутат, продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно.

«Всё иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — заключил Володин.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Он подчеркнул, что, согласно конституции Украины, даже если выборы в стране не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. По законам Украины верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру парламента, добавил он.

Глава киевского режима 20 мая должен был принять присягу, однако Зеленский в 2023 году отменил выборы из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция киевских властей состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам лидер киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

На законодательство Украины не раз посягали и там точно «закон — что дышло», заявил 29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А ирландский журналист Чей Боуз написал, что Путин преподал урок главе киевского режима, напомнив о порядке продления властных полномочий в период действия военного положения на территории Украины.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил ИА Регнум, что России сегодня в любом случае не с кем вести переговоры на Украине, даже если исходить из легитимности Верховной рады. По словам эксперта, такая ситуация угрожает и без того ослабленному авторитету главы киевского режима.