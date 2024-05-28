Киев, 28 мая, 2024, 18:45 — ИА Регнум. России сегодня в любом случае не с кем вести переговоры на Украине, даже если исходить из легитимности Верховной рады. Но это положение не устраивает прежде всего правящие круги Запада: они очень заинтересованы в приостановке конфликта, который развивается явно не в пользу действующего киевского режима. При этом сложившаяся ситуация угрожает и без того ослабленному авторитету главы режима Владимира Зеленского. Такими оценками поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что на Украине, согласно её конституции, сейчас легитимны только Верховная рада и её спикер.

Ukrinformukrinform/ Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Слова российского лидера, конечно, ещё не означают, что Москва планирует мирные переговоры со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, заметил эксперт. Однако прозвучавшее заявление очень важно. Ведь Путин окончательно дал понять, что Москва не будет вести переговоры с действующим лидером киевского режима Зеленским. При этом правящие круги на Западе, по крайней мере в Соединённых Штатах, судя по всему, сейчас хотят «заморозить» конфликт под любым видом, чтобы остановить боевые действия, которые развиваются явно не в пользу украинских войск.

«Да и Стефанчуку, наверное, приятно было услышать, что на самом деле он, спикер Верховной рады, главарь этой территории. Сам президент России, один из самых влиятельных людей на планете, сказал это. Стефанчук, наверное, отпразднует такой комплимент», — сыронизировал Дудчак.

При этом политолог не исключил, что первые лица в Киеве, реагируя на заявление российского президента, начнут демонстрировать единство власти на Украине. Однако, обнимаясь публично, представители парламента и команды Зеленского будут «держать фигу в кармане». Хотя сам Стефанчук, как указал эксперт, вполне лоялен Зеленскому. Во всяком случае, пока.

Но главное, по мнению Дудчака, состоит в том эффекте, который могут оказать слова президента России на граждан Украины, которых сейчас силой пытаются загнать на «передовую».

«Мы понимаем, что такое соцопрос на Украине. Тем не менее можно сделать «поправку на ветер». Не более двадцати процентов офицеров поддерживают Зеленского. И у них будет дополнительный повод задуматься, выполнять ли приказы этого нелегитимного персонажа», — отметил политолог.

Легитимность нынешних властей Украины требует глубокого анализа, заявил 28 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Узбекистан.

Глава российского государства указал, что украинская конституция предусматривает продление полномочий Верховной рады, но не президента. И если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что автоматически пролонгируется президентский срок. А верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру парламента.

«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются», — отметил российский лидер.

По замечанию Путина, если бы на Украине хотели провести президентские выборы, то для этого потребовалось бы отменить военное положение. Однако окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, добавил президент России.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее заявлял, что легитимность главы киевского режима закончилась. И это вызывает вопрос, с кем именно на Украине вести переговоры.

Также сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен был 20 мая принять присягу как президент Украины в случае победы на выборах главы украинского государства. Однако он сам отменил президентские выборы под предлогом введения в стране военного положения. Официальная позиция властей в Киеве состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента. Сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают выборов.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая, с истечением президентских полномочий, Зеленский станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.