Москва, 29 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. На законодательство Украины не раз посягали и там точно «закон — что дышло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это действительно так. На них [закон и конституцию Украины] посягали неоднократно. И уж там точно «закон — что дышло», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать происходящее с законодательством и конституцией на Украине.

Он уточнил, что в данный момент на Украине сложилась ситуация, которой необходима юридическая квалификация, добавив, что ранее именно об этом говорил президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая глава государства заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Путин напомнил, что, согласно конституции Украины, в случае если выборы в стране не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок продлевается. Согласно законам Украины, верховная власть после истечения президентских полномочий должна передаваться спикеру Верховной рады.

Ирландский журналист Чей Боуз 29 мая написал, что Путин преподал урок главе киевского режима Владимиру Зеленскому, в котором он напомнил о порядке продления властных полномочий в период действия военного положения на территории Украины. Он уточнил, что в конституции страны ничего не говорится по поводу продления полномочий президента страны.

Зеленский 20 мая должен был принять присягу, однако он в 2023 году отменил выборы из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция Киева состоит в том, что глава киевского режима должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента. При этом сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.