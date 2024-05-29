Дублин, 29 мая, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин преподал урок главе киевского режима Владимиру Зеленскому, напомнив ему о порядке продления властных полномочий во время действия военного положения на Украине. Такое мнение 28 мая высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х (ранее Twitter).

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Владимир Путин преподаёт диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины», — написал он.

Боуз добавил, что в украинской конституции предусмотрено продление полномочий Верховной рады, однако ничего не говорится по поводу президента страны.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Путин заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Президент России подчеркнул, что, согласно конституции Украины, в случае если выборы в стране не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. По законам Украины верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру парламента, добавил он.

Позднее в этот же день политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил ИА Регнум, что России сегодня в любом случае не с кем вести переговоры на Украине, даже если исходить из легитимности Верховной рады. По словам эксперта, такая ситуация угрожает и без того ослабленному авторитету главы киевского режима.

Глава киевского режима 20 мая должен был принять присягу, однако Зеленский в 2023 году отменил выборы из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция киевских властей состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам лидер киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая полномочия Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.