Москва, 28 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц Североатлантического альянса на данный момент не смогли прийти к единому мнению в вопросе о возможности снятия ограничений в использовании ВСУ западного оружия для ударов по целям на территории России.

Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС

На Западе идёт спор о том, стоит ли позволять Киеву наносить удары по России оружием НАТО.

«Генсек альянса Йенс Столтенберг, Великобритания, Польша, Швеция — за. Против — Германия и Италия. В США ещё не определились», — пишет «Российская газета».

Поводом для этого стало интервью Столтенберга журналу The Economist, в котором он назвал удары ВСУ по России правом Киева «на самозащиту».

До этого 13 членов Конгресса США направили обращение шефу Пентагона Ллойду Остину с аналогичным требованием по поводу поставленного Киеву американского оружия, после чего в администрации США начались оживлённые дискуссии по этому вопросу.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц высказался против заявления генсека НАТО, а вице-премьер Маттео Сальвини призвал Столтенберга извиниться за них или покинуть занимаемый пост.

Как отметил глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН член-корреспондент РАН Алексей Арбатов, технически странам — участницам блока можно и не достигать коллективного решения по поводу использования Киевом западного оружия для ударов по территории России.

По словам эксперта, каждая из стран может принять отдельно подобное решение, однако западные политики боятся возможных последствий, к примеру, США опасаются обмена ядерными ударами.

«В Польше и Великобритании тоже боятся, но считают, что Вашингтон во всём разберётся, а они тем временем наберут внутриполитические очки. По сути, пользуются правом на безответственность», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что министры бороны стран объединения в ходе заседания обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории. Он добавил, что не видит проблемы в таких действиях ВСУ.

Столтенберг 27 мая снова предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. Он отметил, что считает такие действия необходимыми из-за наступления российских военных под Харьковом.

Вместе с тем генсек НАТО указал на то, что альянс стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за конфликта на Украине. Он назвал это одной из основных задач блока.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее прокомментировал заявления генсека НАТО. Он заявил, что НАТО фактически напрямую вовлечено в конфликт на Украине и уже находится в прямой конфронтации с Россией.