Москва, 27 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день НАТО фактически напрямую вовлечена в конфликт и находится в прямой конфронтации с Россией. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления генсека альянса Йенса Столтенберга об ударах ВСУ оружием НАТО по российской территории.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. John Schoebel

«НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт… Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы», — сказал он в интервью «Известиям».

Песков отметил, что генсек альянса в этом случае не может высказывать личное мнение, так как находится на ответственном посту.

Представитель Кремля отметил, что этим альянс таким образом повышает градус эскалации, заигрывая с военной риторикой и впадая в «военный экстаз».

«Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — добавил он.

По словам Пескова, на сегодняшний день НАТО фактически уже находится в прямой конфронтации с Россией.

«Они не близятся, они в ней [конфронтации] находятся», — уточнил он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая генсек НАТО снова предложил разрешить Киеву бить западным оружием по целям на территории России. По утверждению Столтенберга, такие действия якобы можно рассматривать как самооборону.

До этого генсек альянса 25 мая призвал западных союзников Киева снять действующие ограничения для ВСУ на удары оружием альянса по российской территории. При этом Столтенберг признал, что российские военные продолжат наступление, из-за чего у Киева уже сейчас наблюдаются трудности.

Группа конгрессменов США от обеих партий 21 мая призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России американским оружием. По утверждению конгрессменов, ВСУ якобы могут осуществлять такие удары по стратегическим целям и при определённых обстоятельствах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 мая заявил, что Столтенберг не имеет права делать заявления от лица всех членов НАТО по вопросу, который ещё не выносили на общее обсуждение. Таким образом он прокомментировал слова генсека альянса об ударах по России западным оружием.