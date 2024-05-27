Брюссель, 27 мая, 2024, 09:59 — ИА Регнум. НАТО продолжает стремиться избегать прямого столкновения с Россией из-за конфликта на Украине и это остаётся для альянса одной из основных задач. Об этом 27 мая заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи блока.

AP/TASS Йенс Столтенберг

По его словам, у НАТО две главные задачи, первой из которых является оказание альянсом помощи Киеву.

«Другая задача — это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе», — сказал генсек блока.

Столтенберг уточнил, что альянс не станет одной из сторон украинского конфликта и не будет отправлять туда свои войска.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая Столтенберг призвал Запад снять действующие ограничения для Украины на удары его оружием по территории России. По его словам, Киев на фоне наступления российских войск в Харьковской области стало особенно раздражать то, что ВСУ вынуждены использовать украинские дроны для атак по целям на территории России и уже сейчас Украина испытывает значительные трудности из-за наступления ВС РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал происходящее сегодня в Брюсселе и Вашингтоне своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту с Россией. Он напомнил, что перед двумя мировыми войнами в СМИ «довольно долго шла подготовка вступления» в боевые действия.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать с НАТО, это просто бред. Глава государства неоднократно подчёркивал, что у российской стороны нет никаких причин воевать со странами альянса.