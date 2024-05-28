Буэнос-Айрес, 28 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей сменил председателя правительства. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе главы государства в соцсети Х.

Alessandra Tarantino/AP/TASS Президент Аргентины Хавьер Милей и министр внутренних дел Аргентины Гильермо Франкос (справа)

В офисе президента добавили, что ранее занимавший пост премьер-министра Николас Поссе подал в отставку. Вместо него правительство возглавит министр внутренних дел Гильермо Франкос.

«Должность премьер-министра займёт Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства», ― говорится в сообщении.

По информации агентства Bloomberg, смена председателя кабмина произошла после того, как на прошедшей неделе Милей предупредил, что правительству стоит ожидать перестановок в случае, если конгресс не пропустит пакет запланированных президентом реформ.

В свою очередь, газета La Nación сообщила, что решение об отставке премьер-министра было мотивировано разницей в критериях и ожиданиях относительно прогресса правительства и возложенных на него задач.

Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября прошлого года. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением. Инаугурация нового главы государства состоялась 10 декабря.

Избранный президент Аргентины 20 декабря 2023 года представил свой указ с пакетом реформ, которые направлены на дерегулирование в сферах экономики страны. Милей перечислил лишь 30 пунктов, которые, по его мнению, призваны освободить экономику от правил, которые вместо решений приносят только проблемы. Прежде всего Милей избавился от ограничений на экспорт и отменил нормы, препятствующие приватизации госкомпаний, отказался от регулирования цен. Всего, по его словам, запланировали более 300 «шоковых» реформ. С их помощью глава государства намерен избежать экономического кризиса в стране.

Экономическая политика нового главы государства вызвала недовольство граждан страны. В центре Буэнос-Айреса местные жители 21 декабря вышли на митинг. Очередной массовый митинг против политики и реформ, проводимых Милеем, прошёл в центре столицы Аргентины Буэнос-Айресе 27 декабря.

Позднее глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто уточнил, что власти страны приняли решение отложить ряд экономических реформ на фоне слабой поддержки со стороны населения и акций протеста против экономической политики нового президента.

В конце января Милей подтвердил намерение одобрить обещанные в рамках предвыборной кампании экономические реформы и подчеркнул, что массовые протесты и забастовки не повлияют на решение конгресса. Однако до сих пор главе государства не удалось провести через конгресс пакет запланированных им реформ.

В марте аргентинский лидер заявил, что в стране в ближайшее время планируют уволить порядка 70 тыс. госслужащих. По его словам, в Аргентине уволили уже 50 тыс. государственных служащих, с ними были расторгнуты контракты. Кроме того, добавил Милей, в Аргентине ликвидировали около 200 тыс. соцпрограмм, которые реализовывались нерегулярно.