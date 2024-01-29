Буэнос-Айрес, 29 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Массовые протесты и забастовки не повлияют на решение конгресса одобрить обещанные в рамках предвыборной кампании экономические реформы, заявил президент Аргентины Хавьер Милей в интервью The Wall Street Journal 28 января.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Никакого «плана Б» нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу позволить себе такую роскошь. Ответов ждут 47 миллионов человек», — сказал глава государства, подчеркнув, что не отступит от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, несмотря на то, что предложенные им реформы в краткосрочной перспективе могут привести к негативным последствиям.

При этом ранее глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто в ходе пресс-конференции заявил, что власти страны приняли решение отложить ряд экономических реформ на фоне слабой поддержки со стороны населения и акций протеста против экономической политики нового президента. По его словам, правительство Аргентины отзовёт рассмотрение пунктов, касающихся налоговой амнистии и экспортных пошлин.

Как передавало ИА Регнум, массовые акции протеста в связи с новой экономической политикой Хавьера Милея начались ещё в конце прошлого года. Тогда массовые митинги прошли в Буэнос-Айресе и ряде других городов 21 и 27 декабря. 24 января к зданию конгресса в центре столицы Аргентины вышли несколько тысяч человек в рамках акции протеста, приуроченной к национальной забастовке, объявленной за сутки до этого аргентинскими профсоюзами.