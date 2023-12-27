Буэнос-Айрес, 27 декабря, 2023, 23:24 — ИА Регнум. В центре столицы Аргентины Буэнос-Айресе начался очередной массовый митинг против политики и реформ, проводимых новым президентом страны Хавьером Милеем. Об этом в среду, 27 декабря, сообщило «РИА Новости».

Ricardo Rubio/Global Look Press

По информации источника, на площади в центре Буэнос-Айреса, где располагаются национальные городские суды, собрались несколько тысяч человек. Участники демонстрации, намеревающиеся заявить о незаконности реформ Милея, не мешают движению по основным магистралям, сама манифестация проходит в спокойной обстановке.

Неделю назад, 20 декабря, митинг против экономической политики нового правительства Аргентины прошёл в центре Буэнос-Айреса. В тот раз люди перекрыли улицы и пытались пройти к зданию правительства, но их движение было остановлено полицейскими с щитами. В результате образовавшейся давки полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Как передавало ИА Регнум, Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Церемония инаугурации прошла в здании Конгресса, где ушедший глава государства Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл. Напомним, что по итогам состоявшихся 19 ноября президентских выборов политик набрал около 56% голосов избирателей.