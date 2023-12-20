В Буэнос-Айресе люди вышли на протест против нового правительства Аргентины
В Буэнос-Айресе люди вышли на протест против Милея и правительства Аргентины
Буэнос-Айрес, 21 декабря, 2023, 00:54 — ИА Регнум. В центре Буэнос-Айреса местные жители вышли на митинг против экономической политики нового правительства Аргентины, в частности президента Хавьера Милея. Люди перекрыли улицу. Подробности передаёт «РИА Новости».
Тысячи собравшихся пытались пройти к зданию правительства, но путь им перекрыли полицейские с щитами.
Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, оскорбительные эпитеты в адрес президента и его администрации.
В образовавшейся давке полиция, предположительно, применила слезоточивый газ. Некоторым демонстрантам стало плохо, в толпе были и дети.
Постепенно все стали расходиться.
По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов, а полиция будет использовать силу по минимуму, её применение будет усилено в случае сопротивления.
Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением.
10 декабря состоялась инаугурация нового главы государства. В ходе мероприятия в Милея, который ехал в своём автомобиле ко дворцу правительства, бросили бутылку. Она попала в одного из сотрудников службы безопасности, который находился рядом с машиной.
Злоумышленника задержала полиция. Им оказался 51-летний аргентинец Гастон Ариэль Мерканзини.
Советник нового аргентинского президента Хавьера Милея Сантьяго Капуто появился на публике с тюремной татуировкой на русском языке. Она находится на тыльной части предплечья правой руки.
«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — написано у советника на тыльной части предплечья правой руки (орфография и пунктуация сохранены).