Буэнос-Айрес, 21 декабря, 2023, 00:54 — ИА Регнум. В центре Буэнос-Айреса местные жители вышли на митинг против экономической политики нового правительства Аргентины, в частности президента Хавьера Милея. Люди перекрыли улицу. Подробности передаёт «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Тысячи собравшихся пытались пройти к зданию правительства, но путь им перекрыли полицейские с щитами.

Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, оскорбительные эпитеты в адрес президента и его администрации.

В образовавшейся давке полиция, предположительно, применила слезоточивый газ. Некоторым демонстрантам стало плохо, в толпе были и дети.

Постепенно все стали расходиться.

По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов, а полиция будет использовать силу по минимуму, её применение будет усилено в случае сопротивления.

Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением.

10 декабря состоялась инаугурация нового главы государства. В ходе мероприятия в Милея, который ехал в своём автомобиле ко дворцу правительства, бросили бутылку. Она попала в одного из сотрудников службы безопасности, который находился рядом с машиной.

Злоумышленника задержала полиция. Им оказался 51-летний аргентинец Гастон Ариэль Мерканзини.

Советник нового аргентинского президента Хавьера Милея Сантьяго Капуто появился на публике с тюремной татуировкой на русском языке. Она находится на тыльной части предплечья правой руки.

«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — написано у советника на тыльной части предплечья правой руки (орфография и пунктуация сохранены).