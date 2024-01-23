Буэнос-Айрес, 23 января, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам.

AP/TASS Президент Аргентины Хавьер Милей

К моменту вступления Милея в должность инфляция находилась на отметке 140%. Новоизбранный глава государства подверг за это критике прежние власти, пообещав сократить затраты и остановить рост цен. Однако уже при его руководстве страной и проведения ряда реформ инфляция выросла до 211,4%, побив рекорд тридцатилетней давности: резко подорожали потребительские товары, медицинские услуги, услуги ЖКХ.

И без того тяжёлое состояние экономики усугубили «шоковые» реформы, в частности девальвация национальной валюты более чем вдвое — с 366 до 800 песо за доллар. Министр экономики Луис Капуто уверяет, что так страна избежит катастрофы, вернёт стабильность, однако эксперты в этом не уверены.

Финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил в беседе с «РИА Новости», что девальвация имела бы смысл при фиксированном курсе. Тогда действительно повышается спрос на товары, производимые в стране, поставки увеличиваются, а это дает импульс к восстановлению экономики.

В попытке избежать кризиса власти решают начать политику жёсткой экономии, в частности, сократив персонал госорганов, заморозив ряд инфраструктурных проектов и уменьшив субсидии на энергетику и транспорт.

Также часть подготовленных поправок затронет условия труда. Например, планируется урезать отпуска по беременности и уходу за ребёнком, повысить испытательный срок с трёх до восьми месяцев и сократить компенсации увольняемым работникам.

Кроме того, Милей выступил за замену национальной валюты на доллар, роспуск Центробанка, ликвидацию государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования. Эксперты считают, что переход на доллар поставит страну в зависимость от Федеральной резервной системы США.

Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением. Инаугурация нового главы государства состоялась 10 декабря.

Избранный президент Аргентины 20 декабря 2023 года представил свой указ с пакетом реформ, которые направлены на дерегулирование в сферах экономики страны. Милей перечислил лишь 30 пунктов, которые, по его мнению, призваны освободить экономику от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы». Прежде всего Милей избавился от ограничений на экспорт и отменил нормы, препятствующее приватизации госкомпаний, отказался от регулирования цен. Всего, по его словам, запланировали более 300 различных реформ.

Экономическая политика нового главы государства вызвала недовольство граждан страны. В центре Буэнос-Айреса местные жители 21 декабря вышли на митинг. Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, оскорбительные эпитеты в адрес президента и его администрации.

Очередной массовый митинг против политики и реформ, проводимых Милеем, прошёл в центре столицы Аргентины Буэнос-Айресе 27 декабря.