Буэнос-Айрес, 27 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Аргентине планируется уволить порядка 70 тыс. госслужащих в ближайшее время, заявил президент страны Хавьер Милей.

German Adrasti/Global Look Press Президент Аргентины Хавьер Милей

По его словам, в Аргентине уволили уже 50 тыс. государственных служащих, с ними были расторгнуты контракты.

«Прошу обратить внимание, что сейчас количество контрактов сокращается и будет аннулировано 70 тыс. контрактов», — цитирует его слова издание Ambito.

Кроме того, добавил Милей, в Аргентине было ликвидировано около 200 тыс. соцпрограмм, которые «реализовывались нерегулярно».

При этом президент Аргентины отметил, что в стране были увеличены другие аспекты социальной помощи, например, по программе для беременных.

Как передавало ИА Регнум, президент Аргентины Милей намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам.

Однако позднее глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто уточнил, что власти страны приняли решение отложить ряд экономических реформ на фоне слабой поддержки со стороны населения и акций протеста против экономической политики нового президента.

В конце января Милей подтвердил намерение одобрить обещанные в рамках предвыборной кампании экономические реформы и подчеркнул, что массовые протесты и забастовки не повлияют на решение конгресса.