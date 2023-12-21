Буэнос-Айрес, 21 декабря, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Избранный менее месяца назад президент Аргентины Хавьер Милей 20 декабря в обращении к нации представил свой указ с пакетом реформ, которые направлены на дерегулирование в сферах экономики страны.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Милей перечислил лишь 30 пунктов, которые, по его мнению, призваны освободить экономику от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы».

Прежде всего Милей избавился от ограничений на экспорт и отменил нормы, препятствующее приватизации госкомпаний, отказался от регулирования цен.

«Надо начать разбирать этот репрессивный институциональный правовой каркас, который разрушает нашу страну», — сказал новый аргентинский лидер.

По словам Милея, он с правительством запланировал более 300 различных реформ.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день в центре Буэнос-Айреса местные жители вышли на митинг против экономической политики нового правительства Аргентины, в частности, президента Хавьера Милея. Люди перекрыли улицу.

Тысячи собравшихся пытались пройти ко дворцу правительства, но путь им перекрыли полицейские с щитами.

Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, оскорбительные эпитеты в адрес президента и его администрации.

10 декабря состоялась инаугурация нового главы государства. В ходе мероприятия в Милея, который ехал в своём автомобиле ко дворцу правительства, бросили бутылку. Она попала в одного из сотрудников службы безопасности, который находился рядом с машиной.