Москва, 27 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как Вашингтон опозорился с Грузией и штатом Джорджия из-за законопроектов об иноагентах.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

«Помните, раньше многие смеялись над американцами, которые постоянно путали Грузию и Джорджию? Похоже, теперь это стало проблемой уже не внешней, а внутренней политики США», — написала Захарова в Telegram-канале.

Российский дипломат напомнила, что в апреле Сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia) принял и направил на подпись губернатору собственный законопроект об иноагентах. Так совпало, что почти сразу после этого Госдеп США опубликовал официальное заявление, в котором раскритиковал якобы «вдохновлённый Кремлём» закон об иноагентах, продвигаемый в законодательном собрании Грузии (по-английски Georgia).

После публикации заявления Госдепа губернатор штата Джорджия Брайан Кемп накладывает вето на утверждённый Сенатом законопроект об иноагентах. Как отметила Захарова, вероятно, Кемп удивился, что в его собственной Джорджии процветает «вдохновление Кремлём».

Для Госдепа наступает цугцванг, подчеркнула дипломат. Она пояснила, что из-за вето Кемпа законопроект об иноагентах в Джорджии так и не приняли, а тем временем в Грузии запустили процедуру по преодолению вето президента страны. В этой связи Захарова отметила, что демократии нет именно в американской Джорджи, а не в Грузии. При этом, как заявила дипломат, что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Документ предусматривает, что организации, доля финансирования из-за границы которых превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и ежегодно отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. Она назвала проект «российским», несмотря на то, что он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 мая обвинил Зурабишвили в измене родине.

Согласно Конституции Грузии, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если это решение поддержит простое большинство. Комитет парламента Грузии 27 мая одобрил преодоление вето на закон об иноагентах.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил 26 мая, что главным иноагентом Грузии, работающим на подчинение внешним силам, является президент страны. По словам сенатора, Зурабишвили выступает против принятия закона потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 мая заявил, что закон об иностранных агентах поможет Грузии застраховать государство от вешних вмешательств. Представитель Кремля также назвал закон об иноагентах внутренним делом Грузии.