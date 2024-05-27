Прага, 27 мая, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В Чехии устали от конфликта на Украине. Это в интервью корреспонденту испанской газеты El Pais признал министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«Есть определённая усталость от конфликта, и это проблема», — отметил министр.

Дворжак также заявил, что ситуация на Украине вызывает разногласия в стране, однако, по его словам, большинство оказывает поддержку Киеву и позиции правительства в этом вопросе.

Он добавил, что второй проблемой в Чехии является иммиграция.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский признал в интервью бразильским журналистам 20 апреля, что украинцы устали от конфликта. Он сравнил военные действия на Украине с любимой работой, заявив, что, когда ходишь на неё, всё равно возвращаешься домой уставшим. Однако, по его словам, это не значит, что с утра не придётся идти на неё снова.

О том, что украинцы устали от боевых действий и продолжающегося конфликта, в феврале заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Усталость от конфликта заметна и в рядах ВСУ. Там всё чаще наблюдается «синдром опущенных рук». По данным журнала Focus, украинские военные из 41-й бригады ВСУ не видят «света в конце тоннеля» и жалуются на усталость от конфликта. Украинская армия с трудом находит людей для передовой.

Посол России в США Анатолий Антонов 9 апреля заявил о возросшей усталости населения на Западе от финансирования киевского режима. По его словам, рядовые американцы не понимают, почему они должны платить налоги, которые будут направлены на финансовую и военную накачку далёкой восточноевропейской страны.

Заявления о том, что страны Запада потеряли интерес к Киеву и лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, начали звучать ещё осенью 2023 года. В частности, на это в сентябре прошлого года указал бывший разведчик США Скотт Риттер.

Президент Литвы Гитанас Науседа 18 января заявил, что западные общества, вероятно, устали от конфликта на Украине, но Россия ни в коем случае не должна одержать победу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал опасным феноменом усталость от украинского конфликта, которая возникла в странах Запада. С этим нужно бороться, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не начинала конфликт на Украине и пытается его завершить. Глава государства также напомнил, что Россия не причастна к кровавому антиконституционному перевороту в Киеве зимой 2014 года.