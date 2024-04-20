Киев, 20 апреля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал в интервью бразильским журналистам, что украинцы устали от конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается усталости, врать не буду, она есть», — заявил он.

Зеленский сравнил военные действия на Украине с любимой работой, заявив, что, когда ходишь на неё, всё равно возвращаешься домой уставшим. Однако, по его словам, это не значит, что с утра не придётся идти на неё снова.

При этом глава киевского режима отметил, что у России в конфликте большое преимущество в вооружении.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы устали от боевых действий и продолжающегося конфликта.

В октябре 2023 года журналист американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщал об усталости жителей Украины от продолжающегося конфликта с Россией.

Усталость от конфликта заметна и в рядах ВСУ. Там всё чаще наблюдается «синдром опущенных рук». По данным журнала Focus, украинские военные из 41-й бригады ВСУ не видят «света в конце тоннеля» и жалуются на усталость от конфликта. Украинская армия с трудом находит людей для передовой.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не начинала конфликт на Украине и пытается его завершить. Глава государства также напомнил, что Россия не причастна к кровавому антиконституционному перевороту в Киеве зимой 2014 года.