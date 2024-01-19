Москва, 19 января, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Западные общества, вероятно, устали от конфликта на Украине, но Россия ни в коем случае не должна одержать победу. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью газете El Mundo, опубликованном 18 января.

Rod Lamkey/Global Look Press

Он не исключил, что некоторые последствия конфликта, такие как рост цен на энергоносители, могут негативно сказаться на поведении людей и избирателей в других странах.

«Возможно, есть усталость в западных обществах, но не столько на восточном фланге НАТО, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона», — подчеркнул Науседа.

Литовский президент призвал «любой ценой» не дать России победить. Говоря об усталости от конфликта во многих странах, он согласился с тем, что избирательный цикл на Западе и у него вызывает беспокойство.

Науседа признал также, что часть вины за неудачи украинских войск лежит на союзниках Киева. Они приняли «хорошие решения» в поддержку Украины, но исполняют их очень медленно, пояснил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал опасным феноменом усталость от украинского конфликта, которая возникла в странах Запада. С этим нужно бороться, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе чаще звучат заявления об усталости от военного конфликта на Украине. Так, российский посол в Германии Сергей Нечаев заявлял, что немецкое общество очевидным образом устало от происходящего.

Агентство Bloomberg отмечало, что в самой Украине, окутанной унынием, растёт разочарование из-за провала контрнаступления ВСУ и напряжённых отношений между правительством и военным руководством.

По мнению профессора политологии Университета Рутгерса Майкла Росси, стратегия долгосрочного противостояния западным санкциям и военному давлению, используемая Россией, приведёт к тому, что Европа «взорвётся изнутри».