Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии форума «Валдай», который проходит в Сочи.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся её закончить», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия не имеет отношения к кровавому антиконституционному перевороту в Киеве зимой 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент заявил, что если США считают, что Украина готова к мирным переговорам, то пусть отменят указ главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете на переговоры.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября заявил, что если российский лидер проявит интерес к процессу мирных переговоров и предложит их провести, что Киев непременно поддержит эту инициативу. Он уточнил, что Вашингтон также поддержит мирные переговоры на таких условиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на роль США в решении украинского конфликта. Представитель Кремля отметил, что в своей внешней политике Вашингтон придерживается одних и тех же константных направлений.