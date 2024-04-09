Вашингтон, 9 апреля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. На Западе растёт усталость населения от финансирования киевского режима. Об этом 9 апреля заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Западе объективно растёт усталость населения от бремени в виде финансирования Украины», — сказал Антонов.

По его словам, рядовые американцы не понимают, почему они должны платить налоги, которые будут направлены на финансовую и военную накачку далёкой восточноевропейской страны.

Дипломат отметил, что в США накопился ворох острых социально-экономических проблем и это является главным для многих политиков и простых американцев.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Украина не вправе требовать от США бесконечной помощи и жаловаться на недостаток поддержки. По его словам, продолжающийся военный конфликт разрушает будущее Украины. Украинцы могут воевать хоть вечно, но они не должны рассчитывать при этом на США, добавил он.

В январе подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что американским властям следует прекратить поддержку Киева и начать мирный процесс, чтобы завершить военный конфликт.

Обозреватель Джуд Руссо написал, что экономика Украины рухнула ещё до начала специальной военной операции и американская помощь не приведёт страну к светлому будущему. По его словам, звучащие от сенаторов Конгресса призывы о финансировании ВСУ являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках. Те, кто продвигает подобные предложения, рассчитывают на наивность простых граждан США, добавил автор.

В целом на Западе стали чаще выходить публикации об усталости США и ЕС от конфликта на Украине и ослаблении поддержки киевского режима. Так, телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией и то, чем Украина готова пожертвовать.