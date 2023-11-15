Варшава, 15 ноября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Из-за затягивания конфликта с Россией в рядах украинской армии увеличивается усталость. Такое мнение 15 октября высказал генерал-майор польских войск в отставке Богуслав Пацек в беседе с ТОК FM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пацек отметил, что в рядах украинских военных часто наблюдается «синдром опущенных рук», то есть растущая усталость от происходящего.

«Украинцы не называют количество потерь, но, согласно моим источникам, убитых очень много. Давайте будем честны, Украина находится в очень тяжёлой ситуации», — сказал он.

По мнению генерала, причинами этого являются дефицит боеприпасов и низкий уровень подготовки бойцов ВСУ.

Кроме того, в данный момент западные страны перенесли фокус внимания на обострение палестино-израильского конфликта, а между главой киевского режима Владимиром Зеленским и его генералами наблюдается раскол, добавил Пацек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 15 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал, что в плен к российским военным практически ежедневно сдаются группы от двух-трёх до 11–13 военных ВСУ. Он добавил, что у большинства украинских военнослужащих крайне низкое моральное состояние, потому что они понимают, что их фактически гонят на убой.

Ранее в этот же день бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина без помощи США едва ли сможет выстоять до конца текущего года. Эксперт уточнил, что способность киевского режима продержаться в конфликт постоянно снижается и первую очередь на фоне больших потерь личного состава ВСУ.