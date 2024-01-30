Берлин, 30 января, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Украинские военные из 41-й бригады ВСУ, находящиеся под Купянском, жалуются на усталость от конфликта и не видят «света в конце тоннеля», пишет 30 января немецкий журнал Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале отмечается, что в начале спецоперации на Украине массы добровольцев вызвались защищать свою страну с оружием в руках, однако сейчас украинская армия с трудом находит людей для передовой. Один из военнослужащих рассказал изданию, что адреналин помог бригаде пережить первый год, но сейчас они устали и всё еще не видят «света в конце тоннеля».

Патриотические настроения, говорится в статье, с которыми тысячи украинцев шли добровольцами на службу в 2022 году, ушли в прошлое.

«Конечно, мы хотим демобилизации. Я не видел свою семью шесть месяцев. Речь идёт не о десяти днях отпуска. Это не принесёт нам пользы, это не отпуск. Хотя бы шесть месяцев отпуска было бы лучше», — подытожил украинский военный.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Моника Шоуолтер в статье для издания American Thinker написала, что жители Украины не хотят сражаться за свою страну, и потому Киеву стоит договориться с Россией о мире и отдать часть территорий.

23 января испанская газета ABC написала, что лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии на фоне военных неудач ВСУ и уменьшения помощи со стороны Запада. Журналисты отметили, что Киев проигрывает в конфликте с Россией, а его союзники выказывают усталость от конфликта.

Позднее в этот же день бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен написал, что в ЕС началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению Вооружённых сил России. По его словам, нет никакого сомнения в том, что Москва добьётся успеха в этом конфликте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января заявил, что поддержка Западом находящегося в агонии киевского режима осложнила поиск путей мирного урегулирования на Украине.