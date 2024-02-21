Киев, 21 февраля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Украинские граждане устали от боевых действий и продолжающегося конфликта, заявил в интервью телеканалу CNN 20 февраля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаёте, тем более эмоциональными вы становитесь», — указал Кулеба, отвечая на вопрос журналиста о единстве украинского народа.

По мнению дипломата, Вооружённые силы России активизировали свои действия, так как «почувствовали» усталость украинцев. Кулеба также заявил, что Киев не потерял бы контроль на Авдеевкой, если бы западные союзники предоставили Украине обещанные артиллерийские снаряды и прочую военную помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем указал на неспособность стран Европейского союза конкурировать с российским военно-промышленным комплексом, в связи с чем западные союзники не могут обеспечивать Украину необходимым количеством снарядов. Боррель же во время визита в Киев заявил, что у Евросоюза нет «волшебной палочки», которая могла бы исправить ситуацию.