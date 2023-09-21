Киев, 21 сентября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Страны Запада начали понимать, что Украина проиграла в противостоянии России, и потеряли интерес к Киеву и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 20 сентября на YouTube-канале Judging Freedom бывший разведчик США Скотт Риттер.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение боевых действий только приведёт к катастрофическим последствиям», — сказал он.

Обозреватель журнала американского аналитического центра «Института Куинси» Responsible Statecraft Блез Мэлли также отметил резкое изменение отношения к Зеленскому в США. Журналист указал на то, что в декабре 2022 года политику в Конгрессе аплодировали стоя, а во время последнего визита решили провести встречи в закрытом формате, а многие конгрессмены выступили против продолжения помощи Украине.

Кроме того, в день приезда Зеленского в Вашингтон 19 сентября газета The New York Times опубликовала собственное расследование по ракетному удару по городу Константиновка, от которого погибли 15 человек. В издании выяснили, что ракету, ударившая по городу, запустили украинские военные из зенитного ракетного комплекса «Бук».