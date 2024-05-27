Берлин, 27 мая, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Союзники Украины должны разрешить киевскому режиму использовать поставленное Западом оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Такое мнение в интервью каналу Welt высказал депутат парламента Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета GMLR

«Это совершенно нормально для мировой практики», — считает парламентарий.

Кроме того, он предложил направить на Украину западный контингент, который якобы не будет участвовать в военных действиях, но поможет украинской армии с логистикой, медицинскими услугами и разминированием. Политик также считает не противоречащим международному праву обеспечение противовоздушной обороны на западе Украины коалицией желающих западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Киев на фоне успехов российской армии в Харьковской области обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории РФ оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары могут осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

Глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон 26 мая заявил, что право Украины на самооборону якобы подразумевает право ВСУ наносить удары по территории России при условии соблюдения законов военного времени. По его мнению, подобные действия украинских войск якобы соответствуют международному праву.

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование поставляемого Украине западного оружия для ударов по территории России. Он отметил, что такие меры якобы необходимы из-за наступления Вооружённых сил России под Харьковом.

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 мая заявил, что выступает против предоставления Украине «разрешения» наносить удары западным оружием по территории России. Германия оказывает киевскому режиму поддержку, в том числе военную, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в «большую войну», добавил канцлер.

С аналогичными заявлениями ранее выступили и другие лидеры стран ЕС, в частности вице-премьеры Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

Если Запад разрешит Украине бить по территории России, президент России Владимир Путин ответит жёстко, предупредил австрийский эксперт, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт. Западные страны подобным решением спровоцируют дальнейшую эскалацию ситуации, которая в конечном итоге может стать неконтролируемой, и тогда решающее значение будет иметь то, как на это отреагирует Россия, пояснил он.