Рим, 26 мая, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Италия выступает против применения Вооружёнными силами Украины западного оружия для ударов по территории России. Об этом 25 мая заявил глава министерства иностранных дел страны Антонио Таяни.

European People's Party Антонио Таяни

«Выбор Киева — это выбор Киева, но мы не отправим на Украину ни одного итальянского военного, а военное оборудование, которое предоставляет Италия, должно использоваться внутри Украины», — приводит слова Таяни агентство Andkronos.

Комментируя призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга позволить украинским войскам применять западное оружие для ударов по российской территории, Таяни подчеркнул, что подобные решения должны приниматься коллегиально, а не какими-либо отдельными странами.

Вице-премьер страны Маттео Сальвини поддержал позицию министра иностранных дел и отметил, что военная помощь, которую Италия предоставляет Украине, должна использоваться в пределах украинских границ. По его словам, Италия в рамках будущих обсуждений продолжит выступать против отправки итальянских военных на зону боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Economist заявил, что западным союзникам Киева пришло время пересмотреть некоторые ограничения, наложенные на использование Украиной военной помощи. По его словам, провал ВСУ при наступлении Вооружённых сил России в Харьковской области якобы связан с тем, что украинским войскам приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на российской территории.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Столтенберга, заявила, что участникам конференции в Швейцарии по украинскому конфликту на фоне предстоящей встречи полезно знать о призыве генсека НАТО. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь призвал судить Столтенберга за подобные высказывания, толкающие мир к катастрофе.