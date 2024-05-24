Берлин, 24 мая, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Если Запад разрешит Украине бить по территории России, президент РФ Владимир Путин ответит жёстко, приводит издание Focus слова профессора Герхарда Манготта.

Bocharov Denis/Global Look Press

По его мнению, такой шаг западных стран спровоцирует дальнейшую эскалацию ситуации, которая в конечном итоге может стать неконтролируемой, и тогда решающее значение будет иметь то, как на это отреагирует Россия.

«Тогда Путин может в худшем случае отреагировать переброской тактического ядерного оружия к украинской границе», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

С аналогичной инициативой ранее выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Позднее газета The New York Times (NYT), ссылаясь на чиновников в Вашингтоне, информировала, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за ослабление запрета на нанесение Украиной ударов по России американскими вооружениями.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Конгрессе США есть много «горячих голов», провоцирующих рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине.

Разрешение на отмену запрета на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта. Этого опасается администрация президента США Джо Байдена, пытаясь обеспечить эскалацию на невоенном треке, заявил ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

По его словам, сейчас эта тема является одной из важнейших дискуссий в США, за ослабление запрета выступают в так называемой «партии риска» или «ястребов». Эти политические силы жёстко критикуют администрацию Байдена за то, что она якобы трусит, боится и не разрешает Киеву наносить удары по российским городам американскими ракетами. Украинцы активно лоббируют эту идею. На прошлой неделе был визит представителей депутатов Верховной рады Украины в США, где поднимался этот вопрос, добавил американист.