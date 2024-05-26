Берлин, 26 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 26 мая заявил, что выступает против предоставления Украине «разрешения» наносить удары западным оружием по территории России.

Bernd Elmenthaler/Global Look Press Олаф Шольц

С самого начала поставок немецкого оружия в Киев были разработаны и согласованы с Украиной правила использования этого оружия, подчеркнул Шольц в ходе встречи с избирателями в Берлине, передаёт Tagesschau.

Германия оказывает киевскому режиму поддержку, в том числе военную, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в «большую войну», добавил канцлер.

С аналогичными заявлениями выступили ранее и другие лидеры стран ЕС, в частности вице-премьеры Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным союзникам Киева «пора подумать» о снятии ограничений на использование переданного ВСУ оружия и разрешить его применение для нанесения ударов по территории РФ. Издание Politico сообщало, что группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории РФ оружием, поставляемым из США.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о «праве» ВСУ использовать британское оружие для ударов по территории РФ, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генштаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Военные проводят мероприятия по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

При определённых обстоятельствах Россия ответит европейским странам за удары ВСУ из их оружия по территории России ответными ударами «не только в Киев», заявил также в мае 2024 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.