Стокгольм, 27 мая, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Право Украины на самооборону якобы подразумевает право ВСУ наносить удары по территории России, заявил глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон 26 мая в беседе с изданием Hallandsposten.

Frankie Fouganthin Пол Йонсон, министр обороны Швеции

«Украина имеет право защищать себя посредством военных действий, направленных против территории противника, при условии соблюдения законов военного времени», — указал Йонсон, отвечая на вопрос о том, может ли Украина использовать поставляемое Швецией оружие для нанесения ударов по объектам на российской территории.

По его мнению, подобные действия украинских войск якобы соответствуют международному праву.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Economist заявил, что западным союзникам Киева пришло время пересмотреть некоторые ограничения, наложенные на использование Украиной военной помощи. По его словам, провал ВСУ при наступлении Вооружённых сил России в Харьковской области якобы связан с тем, что украинским войскам приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на российской территории.

Против того, чтобы разрешить Киеву наносить удары по территории России, выступили в том числе глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини и канцлер Германии Олаф Шольц. Политики объяснили свою позицию тем, что предоставляемое Киеву оружие должно использоваться исключительно в пределах украинских границ, а также чтобы не допустить рисков того, что конфликт на Украине может перерасти в «большую войну».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы минобороны Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы праве ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории РФ, назвал подобные заявления опасными. Он подчеркнул, что Запад таким образом провоцирует беспрецедентный виток эскалации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, утверждал, что ВСУ уже используют американское и другое западное оружие для ударов по гражданским объектам в России за пределами зоны конфликта.