Киев, 27 мая, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского вынести на обсуждение в рамках конференции в Швейцарии только три пункта из его так называемой «формулы мира» лишит предстоящую встречу какого-либо значения. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Мы видим, что уже нет никакой формулы. Есть какие-то три пункта. Это издевательство? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом», — указал аналитик.

По его мнению, организованный Киевом саммит в Швейцарии необходим Зеленскому, чтобы в первую очередь подогреть угасший интерес Запада к конфликту на Украине. Однако предположение об охладевающем интересе подтвердили отказы ряда лидеров государств, в том числе президента США Джо Байдена, посетить мероприятие.

Также Ермолаев выразил опасение, что так называемая «формула мира» перестанет восприниматься западными союзниками Киева всерьёз, из-за чего Запад предпочтёт вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией без участия Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что предстоящая конференция в Швейцарии не имеет никакого смысла, из-за чего некоторые страны отказались от участия. Он подчеркнул, что никакая из инициатив, озвученных на этой встрече, не будет соответствовать принципиальной позиции России по урегулированию конфликта и не будет отражать политическую реальность.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала предстоящее мероприятие очередным надувательством со стороны США. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, конференция является лишь попыткой сформулировать ультиматум для России.