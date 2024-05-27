Тбилиси, 27 мая, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето на закон об иноагентах, которое наложила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Трансляцию заседания ведут на сайте законодательного органа.

Александр Патрин/ТАСС

С мотивированными замечаниями главы государства по закону «О прозрачности внешнего влияния» перед депутатами выступил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Он напомнил, что Зурабишливи потребовала, чтобы закон отменили сразу на следующий день после его вступления в силу.

Если комитет одобрит преодоление вето президента, то вопрос вынесут на голосование на пленарном заседании, которое состоится 28 мая.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на этот законопроект. Она подчеркнула, что закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям и должен быть отменён. Глава государства также назвала проект «российским», несмотря на то, что он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 мая обвинил Зурабишвили в измене родине.

Согласно грузинской Конституции, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если это решение поддержит простое большинство.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии продолжается с 15 апреля и сопровождается ежедневными протестными акциями. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. Западные страны также критикуют Тбилиси из-за законопроекта.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

С резкой критикой в адрес Грузии после принятия закона выступили и руководители ЕС. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, а один из еврокомиссаров — Оливер Варгейи — в разговоре с Кобахидзе пригрозил ему судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение.