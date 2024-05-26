Вашингтон, 27 мая, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Руководству Грузии следует предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего». Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение, заявил 26 мая по случаю Дня Независимости республики госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной. США продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему», — сказал он.

Блинкен призвал лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперёд «в правильном направлении».

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах. Рассмотрение законопроекта об иноагентах проходило с 15 апреля и сопровождалось протестными акциями. Против инициативы выступали прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. Западные страны также критиковали Тбилиси из-за законопроекта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект якобы «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

С резкой критикой в адрес Грузии после принятия закона выступили и руководители ЕС. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, а один из еврокомиссаров — Оливер Варгейи — в разговоре с Кобахидзе пригрозил ему судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил, что США опасаются, что со вступлением в силу закона о прозрачности иностранного влияния их клиенты в Грузии утратят возможность делать вид, будто они говорят от имени всего грузинского народа.