Стокгольм, 26 мая, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Украина имеет право применять поставленное Швецией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил министр обороны страны Пол Юнсон газете Hallandsposten.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя путём ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны», — сказал он.

Министр добавил, что Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным союзникам Киева «пора подумать» о снятии ограничений на использование переданного ВСУ оружия и разрешить его применение для нанесения ударов по территории РФ. По его словам, провал ВСУ при наступлении Вооружённых сил России в Харьковской области якобы связан с тем, что украинским войскам приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на российской территории.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отметил, что выступает против предоставления Украине «разрешения» наносить удары западным оружием по территории России. По его словам, Германия оказывает киевскому режиму поддержку, в том числе военную, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в «большую войну».

А в Италии потребовали извинений от Столтенберга. Вице-премьер республики Маттео Сальвини заявил, что генсек НАТО после слов об использовании западного оружия Украиной для ударов по территории РФ должен извиниться или подать в отставку.

В начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Запрос поступил на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

Ведущиеся в США разговоры о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории России, отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил 26 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Россия ответит западным странам всевозможными способами в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по её территории своим оружием. Он добавил, что Россия сможет поразить американские базы по всему миру, а Вашингтону не хватит сил для противостояния Москве.