Рим, 26 мая, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов об использовании западного оружия Украиной для ударов по территории РФ должен извиниться или отправиться в отставку, заявил 26 мая вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, слова которого приводит агентство ANSA.

U.S. Secretary of Defense

«Столтенберг либо пусть извиняется, либо уходит в отставку. Потому что он не может говорить о войне, об использовании бомб, ракет и оружия, направленного нами Украине для обороны, для того, чтобы сражаться, убивать за пределами своей территории, от моего имени, от лица итальянского народа», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО заявил, что западным союзникам Киева «пора подумать» о снятии ограничений на использование переданного ВСУ оружия и разрешить его применение для нанесения ударов по территории РФ. По его словам, провал ВСУ при наступлении Вооружённых сил России в Харьковской области якобы связан с тем, что украинским войскам приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на российской территории.

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 мая заявил, что выступает против предоставления Украине «разрешения» наносить удары западным оружием по территории России. По его словам, Германия оказывает киевскому режиму поддержку, в том числе военную, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в «большую войну».

В начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Запрос поступил на фоне успехов российской армии в Харьковской области.

Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

Разговоры в Соединённых Штатах Америки о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории России, отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил 26 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Россия ответит западным странам всевозможными способами в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по её территории своим оружием. Он добавил, что Россия сможет поразить американские базы по всему миру. При этом Вашингтону не хватит сил для противостояния Москве.