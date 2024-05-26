Москва, 26 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Разговоры в Соединённых Штатах Америки о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории России, отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил 26 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Как я понимаю, эти разговоры отражают в определённом смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию», — сказал Лавров, слова которого журналист Павел Зарубин выложил в своём Telegram-канале.

После распада СССР, добавил глава МИД России, Запад ставил своей целью уничтожение всего русского на Украине, но получил ровно обратный результат.

«Те русские, которые сейчас живут на освобождённых территориях, твёрдо подтверждают свою приверженность Русскому миру, России, с которой их по разным причинам разлучили, но они никогда не воспринимали себя в отрыве от России, так что Запад, как часто бывает с его стратегами, получил ровно обратный результат», — отметил Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Запрос поступил на фоне успехов российской армии в Харьковской области.

Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Конгрессе США есть много «горячих голов», провоцирующих рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине.

Американским конгрессменам, призывающим «разрешить» ВСУ наносить удары американским оружием вглубь территории России, следует рассмотреть возможность нанесения удара по зданию посольства США в Москве, предложила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Россия ответит западным странам всевозможными способами в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по её территории своим оружием. Он добавил, что Россия сможет поразить американские базы по всему миру. При этом Вашингтону не хватит сил для противостояния Москве.

Разрешение на отмену запрета на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта. Этого опасается администрация президента США Джо Байдена, пытаясь обеспечить эскалацию на невоенном треке, заявил ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

По его словам, сейчас эта тема является одной из важнейших дискуссий в США, за ослабление запрета выступают в так называемой «партии риска» или «ястребов». Эти политические силы жёстко критикуют администрацию Байдена за то, что она якобы трусит, боится и не разрешает Киеву наносить удары по российским городам американскими ракетами. Украинцы активно лоббируют эту идею.