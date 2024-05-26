Лондон, 26 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Россия ответит западным странам всевозможными способами, в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по её территории своим оружием. Об этом в интервью YouTube-каналу Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

YouTube Британский аналитик Александр Меркурис.

«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. России доступны все возможные способы», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Россия сможет поразить американские базы по всему миру. При этом у Вашингтону не хватит сил для противостояния Москве.

Рано или поздно президент США Джо Байден одобрит нанесение ударов американским оружием по территории России, поскольку он одержим Владимиром Путиным, прислушиваясь к советам радикальных «ястребов», заключил Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Запрос поступил на фоне успехов российской армии в Харьковской области.

Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

Ранее с такой же инициативой выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она утверждала, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Если Запад разрешит Украине бить по территории России, Владимир Путин ответит жёстко, предупредил профессор Герхард Манготт. Западные страны подобным решением спровоцируют дальнейшую эскалацию ситуации, которая в конечном итоге может стать неконтролируемой, и тогда решающее значение будет иметь то, как на это отреагирует Россия, пояснил он.

Американским конгрессменам, призывающим «разрешить» ВСУ наносить удары американским оружием вглубь территории России, следует рассмотреть возможность нанесения удара по зданию посольства США в Москве, предложила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.