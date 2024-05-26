Ереван, 26 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче в Ереване, куда направляется шествие оппозиции, заявил 26 мая заместитель главы аппарата правительства Армении Тарон Чахоян.

Александр Патрин/ТАСС

На своих страницах в соцсетях Чахоян обвинил лидера оппозиции, главу движения «Тавуш во имя Родины», архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта (Галстаняна) в провокации.

«Баграту Галстаняну известно, что премьер-министр с раннего утра находится в зоне бедствия. Таким образом его (Галстаняна — Прим. ред.) действия носят провокационный характер», — написал чиновник.

В Telegram-канале Пашиняна в это же время были опубликованы фото и видео встреч премьер-министра с жителями и руководителями пострадавших от наводнения районов Армении.

Как передавало ИА Регнум, в ходе митинга в Ереване 26 мая архиепископ Баграт заявил, что намерен встретиться с Пашиняном. Он призвал участников акции направиться к резиденции премьера, соблюдая закон и воздерживаясь от провокаций, а Пашиняну предложил «встретиться с народом, как политическому деятелю и как мужчине».

В ходе митинга один из лидеров оппозиции, профессор Ереванского университета Гурген Меликян заявил, что оппозиция выдвинула архиепископа Баграта единым кандидатом на пост премьер-министра страны. Должность премьера должен занять человек, который сумеет сплотить Армению, подчеркнул Меликян. Архиепископ в свою очередь рассказал, что попросил Католикоса всех армян Гарегина IIотстранить его от служения в связи с выдвижением в премьеры.

Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. В Ереване проходят массовые митинги.

Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал обложить церковь налогами, а Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь «с исторических времён» является агентом влияния, и пообещал «решить вопрос» в течение двух-трёх месяцев. Пашинян проживает последние дни своей политической жизни, в Армении нет власти ни с правовой, ни нравственной точки зрения, заявил архиепископ 25 мая.