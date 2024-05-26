Ереван, 26 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Архиепископ Армянской апостольской церкви, лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт (Галстанян) попросил Католикоса всех армян Гарегина II отстранить его от служения. Об этом архиепископ рассказал во время митинга в центре Еревана 26 мая.

Александр Патрин/ТАСС Баграт Галстанян

Решение связано с намерением Баграта баллотироваться на пост премьер-министра Армении, пояснил он.

«Учитывая ожидания широких кругов относительно моей кандидатуры, я обсудил с Католикосом Всех армян (вопрос о выдвижении — Прим. ред.). Решили, что я не могу совмещать духовное служение и премьерство», — сказал архиепископ.

Как передавало ИА Регнум, в ходе митинга один из лидеров оппозиции, профессор Ереванского университета Гурген Меликян заявил, что оппозиция выдвинула Баграта единым кандидатом на пост премьер-министра страны. Должность премьера должен занять человек, который сумеет сплотить Армению, подчеркнул Меликян.

Архиепископ в свою очередь заявил, что после митинга намерен встретиться с действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он призвал участников акции направиться к резиденции Пашиняна, соблюдая закон и воздерживаясь от провокаций, а Пашиняну предложил «встретиться с народом, как политическому деятелю и как мужчине».

Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. В Ереване проходят массовые митинги.

9 мая архиепископ Баграт дал Пашиняну час на то, чтобы объявить об отставке. Пашинян это требование проигнорировал. В ответ спикер парламента Армении Ален Симонян призвал обложить церковь налогами, а Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь «с исторических времён» является агентом влияния, и пообещал «решить вопрос» в течение двух-трёх месяцев.

Пашинян проживает последние дни своей политической жизни, заявил архиепископ 25 мая. В Армении сейчас нет власти ни с правовой, ни нравственной точки зрения, подчеркнул он.